Після об’єднання громад має відбутися ще низка реформ – міський голова Новоукраїнки

“Об’єднання це лише один із кроків децентралізації. Далі нас чекає реформи в освіті, медичній галузі”, — сказав О.Корінний.

Також О.Корінний зазначив, що перш за все необхідно звернути увагу на модернізацію міста і удосконалювати житлово-комунальну сферу.

“Найперше ми будемо будувати дороги, будемо робити логістику, будемо робити доступність, і удосконалювати житлово-комунальну сферу. Ми можемо створити гарний парк, гарне місце відпочинку, але через три-п’ять років, а тепла в школах, енергоефективності, жителі вимагали ще позавчора, тому сьогодні треба звернути увагу на модернізацію міста”, — зазначив мер Новоукраїнки.

Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. Реформування системи пожежної безпеки, яке відбуватиметься з урахуванням цих показників, може стати суттєвим поштовхом для децентралізації у різних сферах, особливо, якщо до охорони безпеки громад, активно залучатимуться її члени.