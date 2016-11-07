Після об’єднання громад має відбутися ще низка реформ – міський голова Новоукраїнки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міський голова Новоукраїнки Олександр Корінний зазначив, що об’єднання у громади – це лише початковий етап децентралізації, далі місцева влада мусить зробити низку реформ. Про це він заявив в ефірі телеканалу UA:Перший, передає УНН.
“Об’єднання це лише один із кроків децентралізації. Далі нас чекає реформи в освіті, медичній галузі”, — сказав О.Корінний.
Також О.Корінний зазначив, що перш за все необхідно звернути увагу на модернізацію міста і удосконалювати житлово-комунальну сферу.
“Найперше ми будемо будувати дороги, будемо робити логістику, будемо робити доступність, і удосконалювати житлово-комунальну сферу. Ми можемо створити гарний парк, гарне місце відпочинку, але через три-п’ять років, а тепла в школах, енергоефективності, жителі вимагали ще позавчора, тому сьогодні треба звернути увагу на модернізацію міста”, — зазначив мер Новоукраїнки.
Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. Реформування системи пожежної безпеки, яке відбуватиметься з урахуванням цих показників, може стати суттєвим поштовхом для децентралізації у різних сферах, особливо, якщо до охорони безпеки громад, активно залучатимуться її члени.