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После объединения общин предстоит еще ряд реформ - мэр Новоукраинки

После объединения общин предстоит еще ряд реформ - мэр Новоукраинки

Киев • УНН

 • 5129 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мэр Новоукраинки Александр Коренной отметил, что объединение в общины - это лишь начальный этап децентрализации, дальше местная власть должна сделать ряд реформ. Об этом он заявил в эфире телеканала UA: Первый, передает УНН.

"Объединение это лишь один из шагов децентрализации. Далее нас ждут реформы в образовании, медицинской отрасли", - сказал А.Коренной.

Также А.Коренной отметил, что прежде всего необходимо обратить внимание на модернизацию города и совершенствовать жилищно-коммунальную сферу.

"Прежде всего мы будем строить дороги, будем делать логистику, будем делать доступность и совершенствовать жилищно-коммунальную сферу. Мы можем создать красивый парк, хорошее место отдыха, но через три-пять лет, а тепла в школах, энергоэффективности, жители требовали еще позавчера, поэтому сегодня надо обратить внимание на модернизацию города", - отметил мэр Новоукраинки.

Как сообщал УНН, эксперт по вопросам местного самоуправления Руслан Плющ подчеркнул, что одной из важных составляющих проведения реформы является продуманная пространственная организация социальной и административной сферы с учетом концентрации населения, его расселения, центров притяжения и других показателей. Реформирование системы пожарной безопасности, которое будет проходить с учетом этих показателей, может стать существенным толчком для децентрализации в различных сферах, особенно, если к охране безопасности общин, активно будут привлекаться ее члены.

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