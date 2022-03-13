Після Львівської області Росія може атакувати країни НАТО - Зеленський

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попередив, що після Львівської області Росія може атакувати країни НАТО. Він запевнив, що на полігоні, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.