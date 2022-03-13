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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Після Львівської області Росія може атакувати країни НАТО - Зеленський

Після Львівської області Росія може атакувати країни НАТО - Зеленський

Київ • УНН

 • 129029 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попередив, що після Львівської області Росія може атакувати країни НАТО. Він запевнив, що на полігоні, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Деталі 

За словами Зеленського, 30 ракет впали на одну тільки Львівську область. Глава держави нагадав, що внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення.

"Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО", — зазначив він.

Президент пригадав, що минулого року попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною.

"Ми мали рацію. Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" — це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно", — додав Зеленський.

Він закликає міжнародну спільноту закрити небо над Україною.

"Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", — звернувся Зеленський до країн Заходу.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських окупантів.

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