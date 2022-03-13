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После Львовской области Россия может атаковать страны НАТО - Зеленский

После Львовской области Россия может атаковать страны НАТО - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что после Львовской области Россия может атаковать страны НАТО. Он заверил, что на полигоне, куда россияне нанесли удар, не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, 30 ракет упали на одну только Львовскую область. Глава государства напомнил, что в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.

"Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего лишь в 20 километрах оттуда - границы НАТО", — отметил он.

Президент вспомнил, что в прошлом году предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной.

"Мы были правы. Я говорил в течение долгого времени: "Северный поток" — это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно", - добавил Зеленский.

Он призывает международное сообщество закрыть небо над Украиной.

"Если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", — обратился Зеленский к странам Запада.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских оккупантов.

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