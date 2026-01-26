Після тріумфу над росіянками стало відомо, хто стане суперницею Світоліної на Australian Open

Після впевненої перемоги над росіянкою Міррою Андрєєвою у 1/8 фіналу Australian Open українська тенісистка Еліна Світоліна дізналася ім’я своєї наступної суперниці. У чвертьфіналі турніру вона зіграє з американкою Корі Гауфф, яка також успішно подолала попередній раунд змагань, пише УНН.

Деталі

25 січня українська тенісистка Еліна Світоліна успішно виступила в рамках турніру Australian Оpen. На стадії 1/8 турніру українка впевнено переграла росіянку Мірру Андрєєву (6:2, 6:4), яка виступає під нейтральним статусом. Тепер же Еліна змагатиметься у чвертьфіналі з американкою Корі Гауфф. 21-річна тенісистка на минулій стадії змагання перемогла свою співвітчизницю Хейлі Баптіст (3:6, 6:0, 6:3.). Зустріч запланована 27 січня о 10:00 за київським часом.

Зауважимо, що Корі третій рік поспіль в рамках вище зазначеного турніру пробивається до чвертьфінальної стадії. Цікаво, що її максимум на Australian Open" був у 2024-му році. Тоді американка дійшла до півфіналу.

Українська тенісистка ж наразі впевнено крокує по сітці турніру і поки що не програла жодного сету. На "Australian Open" українка виступає вже вчетверте у своїй кар’єрі.

