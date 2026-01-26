$43.140.03
Ексклюзив
11:57 • 1446 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 4962 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 10365 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 23679 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 15058 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 27462 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 20918 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26843 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36543 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30421 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Після тріумфу над росіянками стало відомо, хто стане суперницею Світоліної на Australian Open

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Еліна Світоліна після перемоги над Міррою Андрєєвою зіграє з Корі Гауфф у чвертьфіналі Australian Open. Матч відбудеться 27 січня о 10:00 за Києвом.

Після тріумфу над росіянками стало відомо, хто стане суперницею Світоліної на Australian Open

Після впевненої перемоги над росіянкою Міррою Андрєєвою у 1/8 фіналу Australian Open українська тенісистка Еліна Світоліна дізналася ім’я своєї наступної суперниці. У чвертьфіналі турніру вона зіграє з американкою Корі Гауфф, яка також успішно подолала попередній раунд змагань, пише УНН.

Деталі

25 січня українська тенісистка Еліна Світоліна успішно виступила в рамках турніру Australian Оpen. На стадії 1/8 турніру українка впевнено переграла росіянку Мірру Андрєєву (6:2, 6:4), яка виступає під нейтральним статусом. Тепер же Еліна змагатиметься у чвертьфіналі з американкою Корі Гауфф. 21-річна тенісистка на минулій стадії змагання перемогла свою співвітчизницю Хейлі Баптіст (3:6, 6:0, 6:3.). Зустріч запланована 27 січня о 10:00 за київським часом.

Зауважимо, що Корі третій рік поспіль в рамках вище зазначеного турніру пробивається до чвертьфінальної стадії. Цікаво, що її максимум на Australian Open" був у 2024-му році. Тоді американка дійшла до півфіналу.

Українська тенісистка ж наразі впевнено крокує по сітці турніру і поки що не програла жодного сету. На "Australian Open" українка виступає вже вчетверте у своїй кар’єрі.

Світоліна пробилася до третього кола Australian Open після перемоги над Клімовічовою з Польщі

Станіслав Кармазін

Спорт
Сполучені Штати Америки
Україна