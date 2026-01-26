После триумфа над россиянками стало известно, кто станет соперницей Свитолиной на Australian Open
Киев • УНН
Элина Свитолина после победы над Миррой Андреевой сыграет с Кори Гауфф в четвертьфинале Australian Open. Матч состоится 27 января в 10:00 по Киеву.
После уверенной победы над россиянкой Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя своей следующей соперницы. В четвертьфинале турнира она сыграет с американкой Кори Гауфф, которая также успешно преодолела предыдущий раунд соревнований, пишет УНН.
Детали
25 января украинская теннисистка Элина Свитолина успешно выступила в рамках турнира Australian Open. На стадии 1/8 турнира украинка уверенно переиграла россиянку Мирру Андрееву (6:2, 6:4), выступающую под нейтральным статусом. Теперь же Элина будет соревноваться в четвертьфинале с американкой Кори Гауфф. 21-летняя теннисистка на прошлой стадии соревнования победила свою соотечественницу Хейли Баптист (3:6, 6:0, 6:3). Встреча запланирована 27 января в 10:00 по киевскому времени.
Отметим, что Кори третий год подряд в рамках вышеупомянутого турнира пробивается в четвертьфинальную стадию. Интересно, что ее максимум на Australian Open" был в 2024 году. Тогда американка дошла до полуфинала.
Украинская теннисистка же сейчас уверенно шагает по сетке турнира и пока не проиграла ни одного сета. На "Australian Open" украинка выступает уже в четвертый раз в своей карьере.
