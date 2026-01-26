После триумфа над россиянками стало известно, кто станет соперницей Свитолиной на Australian Open

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Эксклюзив
11:57 • 1328 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 4672 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 10242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 23399 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 14919 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 27254 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 20827 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26801 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36504 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30415 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 17959 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 20848 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 17489 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 14158 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 11810 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 4626 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 23354 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 14549 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 27217 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 107016 просмотра
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Эд Милибэнд
Марк Рютте
Родриго Дутерте
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Филиппины
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 1142 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 29169 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 28818 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 44904 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 44788 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
The Economist

После триумфа над россиянками стало известно, кто станет соперницей Свитолиной на Australian Open

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Элина Свитолина после победы над Миррой Андреевой сыграет с Кори Гауфф в четвертьфинале Australian Open. Матч состоится 27 января в 10:00 по Киеву.

После триумфа над россиянками стало известно, кто станет соперницей Свитолиной на Australian Open

После уверенной победы над россиянкой Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя своей следующей соперницы. В четвертьфинале турнира она сыграет с американкой Кори Гауфф, которая также успешно преодолела предыдущий раунд соревнований, пишет УНН.

Детали

25 января украинская теннисистка Элина Свитолина успешно выступила в рамках турнира Australian Open. На стадии 1/8 турнира украинка уверенно переиграла россиянку Мирру Андрееву (6:2, 6:4), выступающую под нейтральным статусом. Теперь же Элина будет соревноваться в четвертьфинале с американкой Кори Гауфф. 21-летняя теннисистка на прошлой стадии соревнования победила свою соотечественницу Хейли Баптист (3:6, 6:0, 6:3). Встреча запланирована 27 января в 10:00 по киевскому времени.

Отметим, что Кори третий год подряд в рамках вышеупомянутого турнира пробивается в четвертьфинальную стадию. Интересно, что ее максимум на Australian Open" был в 2024 году. Тогда американка дошла до полуфинала.

Украинская теннисистка же сейчас уверенно шагает по сетке турнира и пока не проиграла ни одного сета. На "Australian Open" украинка выступает уже в четвертый раз в своей карьере.

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open после победы над Климовичевой из Польши21.01.26, 05:02 • 4101 просмотр

Станислав Кармазин

Спорт
Соединённые Штаты
Украина