Після конфлікту відвідувач підірвав гранату в російському центрі медіації в калмикії, внаслідок чого він загинув
Київ • УНН
У центрі медіації та освіти міста еліста відвідувач підірвав вибуховий пристрій після конфлікту зі співробітниками. Він загинув, ще двоє дістали осколкові поранення.
У російській калмикії стався вибух у житловому будинку міста еліста. Попередньо, відвідувач центру медіації підірвав гранату. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
За інформацією ЗМІ та пабліків, вибух стався на першому поверсі житлового будинку приблизно о 20:20. За цією адресою розташовується офіс центру медіації та освітніх послуг "альтернатива". За попередньою інформацією, вибух міг влаштувати відвідувач цього центру після конфлікту зі співробітниками.
Унаслідок вибуху загинула одна людина - той самий відвідувач, який приніс вибуховий пристрій. Ще двох госпіталізовано - співробітника центру і родича, з ними працюють медики. Причини та обставини події уточнюються.
Про центр "альтернатива" пишуть, що там надавали послуги із судово-психологічної експертизи, підвищення кваліфікації для психологів і педагогів, вирішення спірних і конфліктних ситуацій.
У Росії пожежа і вибухи на нафтопереробному заводі, очевидці пишуть про звуки дронів09.02.2024, 03:29 • 132348 переглядiв