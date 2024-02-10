После конфликта посетитель взорвал гранату в российском центре медиации в калмыкии, в результате он погиб

В российской калмыкии произошел взрыв в жилом доме города элиста. Предварительно, посетитель центра медиации взорвал гранату. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По информации СМИ и пабликов, взрыв произошел на первом этаже жилого дома примерно в 20:20. По этому адресу располагается офис центра медиации и образовательных услуг "альтернатива". По предварительной информации, взрыв мог устроить посетитель этого центра после конфликта с сотрудниками.

В результате взрыва погиб один человек - тот самый посетитель, который принес взрывное устройство. Еще двое госпитализированы - сотрудник центра и родственник, с ними работают медики. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Про центр "альтернатива" пишут, что там оказывали услуги по судебно-психологической экспертизе, повышению квалификации для психологов и педагогов, разрешению спорных и конфликтных ситуаций.

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