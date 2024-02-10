После конфликта посетитель взорвал гранату в российском центре медиации в калмыкии, в результате он погиб
В центре медиации и образования города элиста посетитель подорвал взрывное устройство после конфликта с сотрудниками. Он погиб, еще двое получили осколочные ранения.
Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на Филиппинах, сохраняется опасность афтершоков
Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на острове Минданао на Филиппинах 10 февраля, что заставило спасателей приостановить поиски десятков людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в результате оползня.
Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский
Украина и Франция завершают работу над соглашением о безопасности, договор обсуждался во время телефонного разговора президентов Зеленского и Макрона.
Президент о производстве оружия: "То, что запланировано на год, будет выполнено"
Президент Зеленский провел совещание по увеличению отечественного производства вооружений, таких как беспилотники, артиллерийские снаряды и боеприпасы, чтобы поддержать оборону Украины.
Президент Венгрии подала в отставку на фоне скандала с помилованием мужчины, осужденного за сексуальное насилие над детьми
Президент Венгрии Каталина Новак подала в отставку после общественного резонанса, связанного с президентским помилованием мужчины, осужденного за педофилию. Она назвала это решение ошибкой.
Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и заместителей начальника Генштаба
Президент Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского и полковника Андрея Лебеденко заместителями Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а также утвердил новых заместителей Генерального штаба по оперативной работе, логистике и подготовке.
Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении, где за сутки отбито 32 атаки - Генштаб
В течение 717-х суток войны произошло 87 боевых столкновений. Враг продолжает обстрелы и авиаудары по всей линии фронта, украинские военные отбили многочисленные атаки в Донецкой и Харьковской областях.
Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов
Пограничники задержали на Закарпатье 37-летнего киевлянина, который планировал попасть в Венгрию, переплыв реку на надувном матрасе.
Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины
Президент Зеленский объявил, что провел важные встречи по обновлению сил обороны и безопасности Украины и пообещал изменения, которые сделают их сильнее.
Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м
МИД отреагировал на интервью путина американцу Такеру Карлсону. Министр Дмитрий Кулеба призвал мир не давать путину возможности давать интервью, сравнив это с предоставлением трибуны Гитлеру.