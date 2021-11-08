Підтримуване Іраном ополчення, стоїть за нападом на іракського прем'єр-міністра - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Атака безпілотника, націлена на прем'єр-міністра Іраку в неділю, була здійснена групою ополченців, що підтримується Іраном, заявили іракські служби безпеки і джерела, близькі до ополченців. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Джерела Reuters заявили, що безпілотні літальні апарати та вибухові речовини, використані під час нападу, були зроблені в Ірані.
Два іракські співробітники служби безпеки та три джерела, близькі до груп ополченців, які Іран підтримував в Іраку, заявили, що напад був скоєний однією груп - "Катаїб Хезболла" або "Асаїб Ахль аль-Хак".
Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.
Додамо
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі залишився неушкодженим внаслідок нападу на його резиденцію в Багдаді, який було скоєно з використанням дронів, заряджених вибухівкою.
Напад на прем'єра посилив напруженість в Іраку через кілька тижнів після загальних виборів, що оспорюються підтримуваними Іраном ополченцями, включаючи "Катаїб Хезболла" та "Асаїб".
Політичні партії, що представляють у парламенті воєнізовані формування, пов'язані з Іраном, зазнали нищівної поразки на виборах 10 жовтня, втративши місця, які вони контролювали протягом кількох років.