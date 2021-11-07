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Прем’єр-міністр Іраку заявив, що знає, хто здійснив атаку на резиденцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ірак має у своєму розпорядженні відомості про те, хто вчинив напад на резиденцію прем’єр-міністра Мустафи аль-Казіми. Про це голова уряду повідомив на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів. Його слова передає прес-служба аль-Казіми у Twitter, передає УНН.

Прем’єр-міністр Іраку заявив, що знає, хто здійснив атаку на резиденцію

Цитата

“Ми переслідуватимемо тих, хто скоїв вчорашній злочин, ми їх добре знаємо і викриємо”, — заявив глава уряду Іраку.

Президент США Джо Байден доручив надати іракським силам безпеки всю необхідну допомогу для розслідування нападу на резиденцію Аль-Казими, йдеться у заяві на сайті Білого дому. Байден зазначив, що рішуче засуджує тих, хто вдається до насильства, намагаючись перешкодити демократичному процесу в Іраку.

Доповнення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш закликав іракців проявити стриманість і припиняти спроби дестабілізації ситуації та прояву насильства, повідомив його речник Стефан Дюжаррік. “(Гутерріш) наполегливо закликає всіх політичних діячів підтримувати конституційний порядок та вирішувати розбіжності через мирний та всеосяжний діалог”, — йдеться у повідомленні ООН.

Зокрема, замах на прем’єр-міністра Іраку засудила й Україна.

Нагадаємо

Напад на резиденцію аль-Казіми стався вночі 7 листопада. За даними іракських військових, для спроби замаху на прем’єр-міністра використовувався замінований безпілотник. Політик пізніше повідомив, що він під час інциденту не отримав поранень і закликав іракців виявити стриманість.

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