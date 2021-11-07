Премьер-министр Ирака заявил, что знает, кто совершил атаку на резиденцию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 Ноября. УНН. Ирак располагает сведениями о том, кто совершил нападение на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Казимы. Об этом глава правительства сообщил на внеочередном заседании Кабинета Министров. Его слова передает пресс-служба аль-Казимы в Twitter, передает УНН.
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“Мы будем преследовать тех, кто совершил вчерашнее преступление, мы их хорошо знаем и разоблачим”, — заявил глава правительства Ирака.
Президент США Джо Байден поручил оказать иракским силам безопасности всю необходимую помощь для расследования нападения на резиденцию Аль-Казимы, говорится в заявлении на сайте Белого дома. Байден отметил, что решительно осуждает тех, кто прибегает к насилию, пытаясь помешать демократическому процессу в Ираке.
Дополнения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш призвал иракцев проявить сдержанность и пресекать попытки дестабилизации ситуации и проявления насилия, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. “(Гутерриш) настоятельно призывает всех политических деятелей поддерживать конституционный порядок и решать разногласия через мирный и всеобъемлющий диалог”, — говорится в сообщении ООН.
В частности, покушение на премьер-министра Ирака осудила и Украину.
Напомним
Нападение на резиденцию аль-Казимы произошло ночью 7 ноября. По данным иракских военных, для попытки покушения на премьер-министра использовался заминированный беспилотник. Политик позже сообщил, что он во время инцидента не получил ранений и призвал иракцев проявить сдержанность.