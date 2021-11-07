Україна засудила замах на прем’єр-міністра Іраку

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"Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави.

Закликаємо політичні сили Іраку до стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів", - йдеться у заяві.

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Замах на главу іракського уряду було скоєно в ніч проти неділі. Його резиденція, розташована в добре укріпленій "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться іноземні посольства та держустанови, була атакована за допомогою замінованих безпілотників. Прем'єр не постраждав, про що сам повідомив у Twitter. Наразі він знаходиться у безпечному місці, заявили у силових структурах країни.

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