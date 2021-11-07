Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака

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"Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и процветающего государства.

Призываем политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, которая нашла свое отражение в результатах недавних парламентских выборов", - говорится в заявлении.

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Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. Сейчас он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.

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