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Під час замаху на прем'єра Іраку постраждали 10 людей

Київ • УНН

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КИЕВ. 7 листопада. УНН. У результаті нападу на резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казімі за допомогою замінованого безпілотного літального апарату (БПЛА), постраждали 10 співробітників служби охорони. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.

Під час замаху на прем'єра Іраку постраждали 10 людей

Цитата

"10 поранених в лавах охорони будинку аль-Казімі в результаті обстрілу його будинку за допомогою дрона", - говориться в повідомленні.

Що було раніше

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казімі в ніч на неділю доставлений в лікарню після атаки його резиденції в Багдаді за допомогою замінованого безпілотного літального апарату (БПЛА).

Пізніше Мустафа аль-Казімі повідомив у Twitter, що він в порядку.

"Я в порядку, слава Богу, серед мого народу, і я закликаю всіх до спокою і стриманості в ім'я Іраку", — написав він.

Додамо

Прихильники проіранського ополчення шиїтів вже майже місяць стоять табором біля зеленої зони після того, як вони відкинули результати парламентських виборів в Іраку, на яких вони зазнали фіаско.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Замах на прем'єра Іраку: правоохоронці заявили, що було задіяно три безпілотники

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