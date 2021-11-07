Під час замаху на прем'єра Іраку постраждали 10 людей
Київ • УНН
КИЕВ. 7 листопада. УНН. У результаті нападу на резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казімі за допомогою замінованого безпілотного літального апарату (БПЛА), постраждали 10 співробітників служби охорони. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.
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"10 поранених в лавах охорони будинку аль-Казімі в результаті обстрілу його будинку за допомогою дрона", - говориться в повідомленні.
Що було раніше
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казімі в ніч на неділю доставлений в лікарню після атаки його резиденції в Багдаді за допомогою замінованого безпілотного літального апарату (БПЛА).
Пізніше Мустафа аль-Казімі повідомив у Twitter, що він в порядку.
"Я в порядку, слава Богу, серед мого народу, і я закликаю всіх до спокою і стриманості в ім'я Іраку", — написав він.
Додамо
Прихильники проіранського ополчення шиїтів вже майже місяць стоять табором біля зеленої зони після того, як вони відкинули результати парламентських виборів в Іраку, на яких вони зазнали фіаско.
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