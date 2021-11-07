При покушении на премьера Ирака пострадало 10 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В результате нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пострадали 10 сотрудников службы охраны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.
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“10 раненых в рядах охраны дома аль-Казими в результате обстрела его дома с помощью дрона”, — говориться в сообщении.
Что было ранее
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими в ночь на воскресенье доставлен в больницу после атаки его резиденции в Багдаде с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Позднее Мустафа аль-Казими сообщил в Twitter, что он в порядке.
“Я в порядке, слава Богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака”, — написал он.
Добавим
Сторонники проиранской ополчения шиитов уже почти месяц стоят лагерем возле Зеленой зоны после того, как они отвергли результаты парламентских выборов в Ираке, на которых они потерпели фиаско.
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