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Підписання договору з Газпромом є абсолютним пріоритетом для України - Оржель

Підписання договору з Газпромом є абсолютним пріоритетом для України - Оржель

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Підписання договору щодо транзиту газу з російським ПАТ “Газпром” є абсолютним пріоритетом для України. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

“Ми відокремлюємо діяльність НАК "Нафтогаз" від транспортування. І важливо, що для нас абсолютним пріоритетом є підписання договору на транспортування. Чому підписання договору на транспортування важливе? Відокремлення - це деполітизація питання. Ми більше не будемо знаходитися під політичним тиском, коли нам знову говорять, що треба підписати договір на транспортування газу”, — сказав Оржель.

За його словами, тепер в Україні європейські правила, європейські вимоги і лише на базі логіки отримання прибутку і взаємовигідної співпраці ми маємо підписувати договори на транспортування.

“Якщо ми підпишемо договір на транспортування з Газпромом, зважаючи на ті запаси, які є у нас в газосховищах і на ті запаси, які є в європейських газосховищах, ми з вами можемо стати свідками однієї з історично найдешевших цін на газ цієї зими”, — зазначив Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Є 100% ризик припинення транспортування газу з Росії - Оржель

За словами міністра, дуже великий обсяг газу в європейських газосховищах належить Газпрому. Тобто є ті, хто хоче заробити на ціні і на тому, що є певні застереження на ринку щодо відсутності обсягу газу.

“В активному діалозі з нашими європейськими партнерами ми робимо абсолютно все, щоб забезпечити підписання транспортування газу українською газотранспортною системою. Це дохід в держбюджет, це дохід до 3 млрд доларів”, — наголосив Оржель.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.

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