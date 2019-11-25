Підписання договору з Газпромом є абсолютним пріоритетом для України - Оржель

“Ми відокремлюємо діяльність НАК "Нафтогаз" від транспортування. І важливо, що для нас абсолютним пріоритетом є підписання договору на транспортування. Чому підписання договору на транспортування важливе? Відокремлення - це деполітизація питання. Ми більше не будемо знаходитися під політичним тиском, коли нам знову говорять, що треба підписати договір на транспортування газу”, — сказав Оржель.

За його словами, тепер в Україні європейські правила, європейські вимоги і лише на базі логіки отримання прибутку і взаємовигідної співпраці ми маємо підписувати договори на транспортування.

“Якщо ми підпишемо договір на транспортування з Газпромом, зважаючи на ті запаси, які є у нас в газосховищах і на ті запаси, які є в європейських газосховищах, ми з вами можемо стати свідками однієї з історично найдешевших цін на газ цієї зими”, — зазначив Оржель.

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За словами міністра, дуже великий обсяг газу в європейських газосховищах належить Газпрому. Тобто є ті, хто хоче заробити на ціні і на тому, що є певні застереження на ринку щодо відсутності обсягу газу.

“В активному діалозі з нашими європейськими партнерами ми робимо абсолютно все, щоб забезпечити підписання транспортування газу українською газотранспортною системою. Це дохід в держбюджет, це дохід до 3 млрд доларів”, — наголосив Оржель.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.