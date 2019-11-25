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Оржель: є 100% ризик припинення транспортування газу з Росії

Оржель: є 100% ризик припинення транспортування газу з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Є 100% ризик того, що буде припинено транспортування газу з Російської Федерації. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

“Підземні газосховища підготовлені у тих обсягах для того, щоб ми пройшли зі стабільним газозабезпеченням, теплозабезпеченням зимовий період, коли у нас є 100% ризик того, що буде припинено транспортування газу (з Росії — ред.). Що це означає? У нас на 30% більше запасів, ніж зазвичай, газу, ми з цими запасами газу можемо повноцінно вийти з опалювального сезону і забезпечити газопостачання у реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією так і газом”, — зазначив Оржель.

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Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.

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