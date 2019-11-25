В Україні на складах є понад 2,5 млн тонн вугілля – Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні на складах є понад 2,5 млн тонн вугілля. Цей показник є найбільшим з 2005 року. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Була критична ситуація на складах з вугіллям і досить нервово починався опалювальний сезон. 29 серпня було 846 тис. тонн вугілля на складах. На сьогодні 2,496 млн тонн вугілля, навіть більше — більше ніж 2,5 млн тонн вугілля на складах. Цей показник є найбільшим з 2015 року”, — зазначив Оржель.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запаси вугілля на складах сягнули 95% від торішніх - Герус
Раніше УНН повідомляв, міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна зможе забезпечити всіх українців запасами газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.