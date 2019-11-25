В Украине на складах есть более 2,5 млн тонн угля - Оржель

"Была критическая ситуация на складах с углем и довольно нервно начинался отопительный сезон. 29 августа было 846 тыс. тонн угля на складах. На сегодня 2,496 млн тонн угля, даже больше - более чем 2,5 млн тонн угля на складах. Этот показатель является самым с 2015 года", - отметил Оржель.

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Ранее УНН сообщал, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина сможет обеспечить всех украинцев запасами газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.