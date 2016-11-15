Підпільний склад отруйних пестицидів викрили у Києві

Так, правоохоронці викрили у Києві ТОВ, на складі якого зберігалися пестициди без відповідних дозвільних документів. Поліцейські вилучили речові докази, які, відповідно до експертного висновку, є отруйними речовинами.

Однак складське приміщення не було належним чином обладнане для зберігання отруйних речовин. Працівники установи правил техніки безпеки при роботі з небезпечними речовинами не дотримувались. Крім того, робітники підприємства не пройшли відповідне навчання та не мали допуску до роботи з пестицидами.

За фактом справи відкритокримінальне провадження за ст.321 ч.2. (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) ККУ.

Наразі заступникові директора товариства, який відповідно до своїх посадових обов’язків зобов’язаний оформляти документи для зберігання та продажу пестицидів і мінеральних добрив, повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.