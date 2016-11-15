Подпольный склад ядовитых пестицидов разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили подпольный склад в котором хранились пестициды, содержащие ядовитые вещества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, правоохранители разоблачили в Киеве ООО, на складе которого хранились пестициды без соответствующих разрешительных документов. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые, согласно экспертному заключению, являются ядовитыми веществами.
Однако складское помещение не было должным образом оборудовано для хранения ядовитых веществ. Работники учреждения правил техники безопасности при работе с опасными веществами не соблюдали. Кроме того, работники предприятия не прошли соответствующее обучение и не имели допуска к работе с пестицидами.
По факту дела открыто уголовное производство по ст.321 ч.2. (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) УК.
Сейчас заместителю директора общества, который в соответствии со своими должностными обязанностями должен был оформлять документы для хранения и продажи пестицидов и минеральных удобрений, сообщается о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.