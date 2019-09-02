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Підпільне казино з VIP-залою у Києві: перевіряють причетність правоохоронних органів

Київ • УНН

 • 12901 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Правоохоронці перевіряють факти причетності працівників правоохоронних органів до діяльності підпільного грального закладу в центрі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У ході досудового розслідування, яке здійснюється слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України перевіряються факти причетності працівників правоохоронних органів до зайняття гральним бізнесом", - йдеться в повідомленні.

Також, генінспекцією ГПУ здійснюється процесуальне керівництво за фактом зайняття невстановленими особами гральним бізнесом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у центрі Києва припинено діяльність підпільного грального закладу, яке працювало за сприянням працівників правоохоронних органів.

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