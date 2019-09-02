Подпольное казино с VIP-залом в Киеве: проверяют причастность правоохранительных органов

"В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины проверяются факты причастности сотрудников правоохранительных органов к занятию игорным бизнесом", - говорится в сообщении.

Также, генинспекцией ГПУ осуществляется процессуальное руководство по факту занятия неустановленными лицами игорным бизнесом, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Киева прекращена деятельность подпольного игорного заведения, которое работало при содействии работников правоохранительных органов.