Підозрювані у вбивстві немовляти прикордонниці постануть перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох сестер-прикордонниць, які підозрюються у вбивстві новонародженої дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох сестер — колишніх військовослужбовців Львівського прикордонного загону Західного територіального управління ДПСУ. Жінки обвинувачуються в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що одна з них звільнена зі служби, інша — відсторонена від посади.
Нагадаємо, раніше суд залишав у СІЗО без права застави двох сестер-прикордонниць, які підозрюються у вбивстві новонародженої дитини.
Як повідомлялося, 29 липня 2019 року прикордонниця під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину і відразу ж її вбила. Породілля умисно не перев’язала пуповину власної дитини та завдала удару по її голові. Як наслідок, немовля отримало закриту черепно-мозкову травму. При цьому рідна сестра жінки, також працівниця Державної прикордонної служби, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.