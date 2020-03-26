Подозреваемые в убийстве младенца пограничницы предстанут перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух сестер-пограничниц, которые подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух сестер - бывших военнослужащих Львовского пограничного отряда Западного территориального управления ГПСУ. Женщины обвиняются в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что одна из них уволена со службы, другая - отстранена от должности.
Напомним, ранее суд оставлял в СИЗО без права залога двух сестер-пограничниц, которые подозреваются в убийстве новорожденного ребенка.
Как сообщалось, 29 июля 2019 года пограничница во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка и сразу же его убила. Роженица умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и нанесла удар по голове. Как следствие, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму. При этом родная сестра женщины, также сотрудница Государственной пограничной службы, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.