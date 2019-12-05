Підозрювані у вбивстві хлопчика у Києві були учасниками добровольчого руху - Геращенко

“Нажаль сталося так, що багато молодих людей, які пішли воювати на схід країни, вони стали інкубатором для виростання їх у різного роду злочинах. Це не перший злочин зроблений, що якісь молоді особи, хтось щось пообіцяв, вони пішли вбивати, підривати. Тому, я зараз звертаюся до керівників парамілітарних угруповань, які є в нашій країні”, — повідомив він.

Геращенко закликав парамілітарні організації придивлятися до членів своїх організацій, щоб уникати подібних випадків.

“Якщо ви бачити, що будь-хто з тих людей, які воювали з вами, якимось чином втратили зв’язок з вашою організацією, є якісь підозри, що вони можуть співпрацювати зі злочинними угруповань, будь ласка, зв’язуйтеся з поліцією, давайте будемо попереджати такі злочини. Як що хтось повідомив, що ці два хлопця вже півроку, як відійшли від добровольчого руху і займалися незрозуміло чим, то можливо можна було щось попередити”, — зазначив заступник міністра.

Він також підтвердив, що підозрюваний був нагороджений орденом “За мужність” та був захисником України.

“Той хлопець, який стріляв в Соболєва, вбив його сина, він дійсно був снайпером, він дійсно був нагороджений Президентом Порошенко орденом „За мужність“, він дійсно проявляв себе, як захисник України, а після цього, він зробив цей жахливий злочин, і всі його попередні заслуги перед країною не можуть бути ніяким чином зм’якшуючими тягар його покарання. Воно буде дуже жорстоким”, — додав Геращенко.

Окрім цього Геращенко нагадав, що стріляли з вікна готелю з якого слідкували за Соболєвим.

“Номер був вийнятий спеціально для того, щоб слідкувати за Соболєвим, який бував постійно у ресторані „Маріо“, і для того, щоб звідти зробити постріл. Постріл був дуже влучний, на відстань десь 150 метрів, і особа, яка стріляла мала спеціальні навички”, — пояснив він.

Як повідомлялося, суд вже арештував одного підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика у центрі столиці.

Також суд арештував і другого підозрюваного у вбивстві хлопчика.

Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.

Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.

За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення — майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.