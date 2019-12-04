Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: суд арештував підозрюваного стрілка

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва арештував на 2 місяці одного з підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика у центрі столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.