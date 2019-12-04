Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: суд арестовал подозреваемого стрелка

"(Суд избрал одному из подозреваемых - ред.) 2 месяца содержания под стражей без права на залог", - написала Максимец.

Она сообщает, что арестованный, по версии следствия, совершил смертельный выстрел.

"Само заседание проходит в закрытом режиме, в зал допущены только стороны", - отметила Максимец.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле.