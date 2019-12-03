У прокуратурі розповіли подробиці вбивства 3-річного хлопчика

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Підозрювані у вбивстві трирічного хлопчика у центрі Києва, за даними слідства, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, згідно з яким один з підозрюваних мав здійснити прицільний вистріл в депутата з балкону готельної кімнати. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.