У прокуратурі розповіли подробиці вбивства 3-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Підозрювані у вбивстві трирічного хлопчика у центрі Києва, за даними слідства, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, згідно з яким один з підозрюваних мав здійснити прицільний вистріл в депутата з балкону готельної кімнати. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від вказаного ресторану.
"При цьому один з підозрюваних (виконавець) мав здійснити прицільний вистріл з балкону готельної кімнати, а інший, перебуваючи біля входу у ресторан, спостерігати за навколишньою обстановкою", - зазначили в пресслужбі.
Також зазначається, що близько п’ятої години вечора 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика. Після цього нападники втекли на автомобілі.
"Наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.
Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство.