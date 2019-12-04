Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: суд арештував другого підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва арештував на 2 місяці другого підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика у центрі столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
“За клопотанням столичної прокуратури другого підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика також заарештовано на 2 місяці без права на заставу”, — написала Максимець.
Як повідомлялося, суд вже арештував одного підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика у центрі столиці.
Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.
Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.
У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення — майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.