Подозреваемые в убийстве мальчика в Киеве были участниками добровольческого движения - Геращенко

“К сожалению случилось так, что многие молодые люди, которые пошли воевать на восток страны, они стали инкубатором для произрастания их в разного рода преступлениях. Это не первое преступление совершенный, что какие-то молодые люди, кто-то что-то пообещал, они пошли убивать, взрывать. Поэтому, я сейчас обращаюсь к руководителям парамилитарных группировок, которые есть в нашей стране”, — сообщил он.

Геращенко призвал парамилитарные организации присматриваться к членам своих организаций, чтобы избежать подобных случаев.

“Если вы видите, что кто-либо из тех людей, которые воевали с вами, каким образом потеряли связь с вашей организацией, есть какие-то подозрения, что они могут сотрудничать с преступными группировками, пожалуйста, связывайтесь с полицией, давайте будем предупреждать такие преступления. Как что кто-то сообщил, что эти два парня уже полгода, как отошли от добровольческого движения и занимались непонятно чем, то возможно можно было что-то предупредить”, — отметил замминистра.

Он также подтвердил, что подозреваемый был награжден орденом “За мужество” и был защитником Украины.

“Тот парень, который стрелял в Соболева, убил его сына, он действительно был снайпером, он действительно был награжден Президентом Порошенко орденом „За мужество“, он действительно проявлял себя как защитник Украины, а после этого, он сделал это ужасное преступление, и все его предыдущие заслуги перед страной не могут быть никоим образом смягчающими бремя его наказания. Оно будет очень жестоким”, — добавил Геращенко.

Кроме этого Геращенко напомнил, что стреляли из окна гостиницы с которой следили за Соболевым.

“Номер был вынут специально для того, чтобы следить за Соболевым, который бывал постоянно в ресторане „Марио“, и для того, чтобы оттуда сделать выстрел. Выстрел был очень точный, на расстояние около 150 метров, и стрелявший имела специальные навыки”, — пояснил он.

Как сообщалось, суд уже арестовал одного подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика в центре столицы.

Также суд арестовал и второго подозреваемого в убийстве мальчика.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления — площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После производства выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.