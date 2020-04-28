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Підкуп голови ДАЗВ: суд застосував до Буксанчука понад 1,2 млн грн застави

Київ • УНН

 • 16077 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Об'єднання "Радон" Ігоря Буксанчука, якого підозрюють у підкупі тимчасового виконувача обов'язків голови Державного агенства з управління зоною вічуження, заставу у розмірі понад 1,26 млн грн, передає кореспондент УНН.

Так, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн 261 тисяч 200 грн Ігорю Буксанчуку.

Також на підозрюваного поклали наступні обовязки:

▪️ прибувати до слідчих (детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, на першу вимогу;

▪️ не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

▪️ повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

▪️ утриматись від спілкування із підозрюваним та свідками у даному кримінальному провадженні;

▪️ здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

▪️ носити електронний засіб контролю.

Також дія обов’язків покладена на підозрюваного до 27 червня 2020 року.

Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України викрили корупційний механізм під час нарахування премій керівникам державних підприємств, що входять до сфери управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження".

Як повідомлялося раніше в УНН, у держагенстві зони відчуження НАБУ та СБУ провели обшуки

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