Подкуп главы ГАЗО: суд применил к Буксанчуку более 1,2 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к генеральному директору государственного специализированного предприятия "Объединение "Радон" Игоря Буксанчука, которого подозревают в подкупе временного исполняющего обязанностей главы Государственного агентства по управлению зоной вичуження, залог в размере более 1,26 млн грн, передает корреспондент УНН.
Так, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 261 тысяч 200 грн Игорю Буксанчуку.
Также на подозреваемого положили следующие обязанности:
▪️ прибывать к следователям (детективам), осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющих надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства, по первому требованию;
▪️ не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
▪️ уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
▪️ воздержаться от общения с подозреваемым и свидетелями в данном уголовном производстве;
▪️ сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
▪️ носить электронное средство контроля.
Также действие обязанностей возложено на подозреваемого до 27 июня 2020 года.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения".
Как сообщалось ранее в УНН, в Госагентстве зоны отчуждения НАБУ и СБУ провели обыски.