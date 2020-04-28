Подкуп главы ГАЗО: суд применил к Буксанчуку более 1,2 млн грн залога

Так, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 261 тысяч 200 грн Игорю Буксанчуку.

Также на подозреваемого положили следующие обязанности:

▪️ прибывать к следователям (детективам), осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющих надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства, по первому требованию;

▪️ не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

▪️ уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

▪️ воздержаться от общения с подозреваемым и свидетелями в данном уголовном производстве;

▪️ сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

▪️ носить электронное средство контроля.

Также действие обязанностей возложено на подозреваемого до 27 июня 2020 года.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения".

Как сообщалось ранее в УНН, в Госагентстве зоны отчуждения НАБУ и СБУ провели обыски.