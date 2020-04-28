Подкуп главы ГАЗО: суд применил к Буксанчуку более 1,2 млн грн залога

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 1566 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47086 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90374 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103739 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129781 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129851 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174038 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122090 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104964 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Подкуп главы ГАЗО: суд применил к Буксанчуку более 1,2 млн грн залога

Подкуп главы ГАЗО: суд применил к Буксанчуку более 1,2 млн грн залога

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 • 16074 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к генеральному директору государственного специализированного предприятия "Объединение "Радон" Игоря Буксанчука, которого подозревают в подкупе временного исполняющего обязанностей главы Государственного агентства по управлению зоной вичуження, залог в размере более 1,26 млн грн, передает корреспондент УНН.

Так, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 261 тысяч 200 грн Игорю Буксанчуку.

Также на подозреваемого положили следующие обязанности:

▪️ прибывать к следователям (детективам), осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве, и прокурорам, осуществляющих надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства, по первому требованию;

▪️ не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

▪️ уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

▪️ воздержаться от общения с подозреваемым и свидетелями в данном уголовном производстве;

▪️ сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

▪️ носить электронное средство контроля.

Также действие обязанностей возложено на подозреваемого до 27 июня 2020 года.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления "Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения".

Как сообщалось ранее в УНН, в Госагентстве зоны отчуждения НАБУ и СБУ провели обыски.

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