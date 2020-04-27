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У держагенстві Зони відчуження НАБУ та СБУ провели обшуки

У держагенстві Зони відчуження НАБУ та СБУ провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження представниками Національного антикорупційного бюро України та Служюою безпеки України було проведено обшуки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДАЗВ.

"Сьогодні, 27 квітня, у приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження представниками Національного антикорупційного бюро України із залученням працівників Служби безпеки України провели обшуки“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов’язані із можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 Кримінального Кодексу України одним із колишніх керівників ДАЗВ та керівником державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства.

“Під час обшуків у ДАЗВ представникам правоохоронних органів було надано копії та оригінали запитуваних документів, які можуть бути пов’язані зі справою”, — зазначається в повідомленні.

Також голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник заявив, що він всебічно сприятиме слідству та надаватиме усі документи й інформацію, які допоможуть неупереджено розглянути ситуацію.

Нагадаємо, у Держагентстві з управління зоною відчуження виявили схему з преміювання чиновників.

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