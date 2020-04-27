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У Держагентстві з управління зоною відчуження виявили схему з преміювання чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України викрили корупційний механізм під час нарахування премій керівникам державних підприємств, що входять до сфери управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження". Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці держпідприємств запропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії у розмірі до 500 тисяч гривен, 50% з яких обіцяли передавати їй. Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію Службу безпеки Україна та допомагала викрити зловмисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ, зокрема, задокументували факт передачі директором одного з держпідприємств голові агентства 210 тисяч гривень за нарахування йому премії у розмірі понад 430 тисяч гривень.

"У межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України директору держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих корупційних фактів, а також законності нарахування премій посадовцям державних підприємств, що входять в управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження", - повідомляє пресслужба.

Також вказується, що операція проводилась спільно з Національним антикорупційним бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялося раніше в УНН, процес ліквідації не заважає ДАБІ збирати "корупційну данину" із забудовників – ЗМІ.

Українські Національні Новини

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