У Держагентстві з управління зоною відчуження виявили схему з преміювання чиновників

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України викрили корупційний механізм під час нарахування премій керівникам державних підприємств, що входять до сфери управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження". Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.