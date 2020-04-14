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Процес ліквідації не заважає ДАБІ збирати "корупційну данину" з забудовників – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Днями на хабарі було затримано одного з чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). За даними ЗМІ, це – лише один незначний епізод, насправді ж корупція у нібито ліквідованому органі досягла небаченого розмаху. Про це повідомляє enovosty.com, передає УНН.

“На Офіційному сайт Національної поліції повідомили про затримання на хабарі чиновника ДАБІ. За даними нашого джерела, мова йде про головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Плюща Олександра Станіславовича. Навряд чи це єдиний хибний крок посадовця, на який його штовхнула криза карантину. Якщо проаналізвати його декларації, то останні два роки роки для цього інспектора були дуже плідними. На рядовый посаді простого інспектора він зміг на скромну заробітню платню придбати квартиру та земельну ділянку, та прирости родинним автопарком”, — повідомляється у матеріалі.

ЗМІ акцентують увагу, що керівники інспектора не могли не помічати “пустих” перевірок. І що таку практику було широко впроваджено за одіозного екс-керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева.

“Саме за Кудрявцева з ДАБІ за шість років зникли службові машини для інспекцій та забезпечення паливом. Ця важка бухгалтерія відволікала від підрахунку прибутків від Дозвільного департаменту. Народилася проста схема корупційної ієрархії, коли інспекторський склад отримав право „годуватися“ з усіх невеличких об’єктів в обмін на беззаперечне виконання вказівок з центрального апарату щодо введення в експлуатацію крупних об’єктів будівництва, або взагалі не проведення перевірок у „політично доцільних“ випадках”, — говориться у статті.

Її автори впевнені, що реформування дозвільної системи в будівництві — марна справа, якщо не буде забезпечений механізм додержання нових норм та правил.

“Ну й ще вишенька на торті: вгадайте, хто безпосередній керівник затриманого інспектора? А його начальником до останнього був той самий Тищенко Вадим Костянтинович, яким Кучер та Сергієнко „підсилили“ організовану злочинну групу в центральному апараті ДАБІ. Його зараз переведено на посаду до Департаменту дозвільних процедур для втілення в життя схеми „5 доларів за квадратний метр“. Як відомо зі ЗМІ, реліктовий корупціонер Сергій Кучер, колишній топ-чиновник ДАБІ часів Януковича та автор схеми „5 доларів за метр“, повернув собі керівництво над інспекцією, що нібито ліквідується. А в динозаврів як відомо, апетит керує розумом, тому по усім ланкам увімкнений турборежим цього корупційного „пилососу“. За кожний документ, за кожну перевірку має щось надходити до тіньової скарбнички, адже час спливає, та невідомо скільки ще протримається міф про ліквідацію ДАБІ”, — резюмують ЗМІ.

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