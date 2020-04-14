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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Процесс ликвидации не мешает ГАСИ собирать "коррупционную дань" с застройщиков - СМИ

Процесс ликвидации не мешает ГАСИ собирать "коррупционную дань" с застройщиков - СМИ

Киев  •  УНН

 • 28580 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На днях на взятке был задержан один из чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). По данным СМИ, это - лишь один незначительный эпизод, на самом деле коррупция в якобы ликвидируемом органе достигла невиданного размаха. Об этом соообщает enovosty.com, передает УНН.

"На официальном сайте Национальной полиции сообщили о задержании на взятке чиновника ГАСИ. По данным нашего источника, речь идет о главном инспекторе строительного надзора инспекционного отдела Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области Плюще Александре Станиславовиче. Вряд ли это единственный неверный шаг чиновника, на который его толкнул кризис карантина. Если проанализировать его декларации, то последние два года для этого инспектора были очень плодотворными. На рядовой должности простого инспектора он смог на скромную заработную плату приобрести квартиру и земельный участок, и обзавестись семейным автопарком", - говорится в сообщении.

СМИ акцентируют внимание, что руководители инспектора не могли не замечать "пустых" проверок. И что подобная практика широко внедрена при одиозном экс-руководителе ГАСИ Алексее Кудрявцеве.

"Именно при Кудрявцеве из ГАСИ за шесть лет исчезли служебные машины для инспекций и обеспечение топливом. Эта тяжелая бухгалтерия отвлекала от подсчета доходов от разрешительного департамента. Родилась простая схема коррупционной иерархии, когда инспекторский состав получил право "кормиться" со всех небольших объектов в обмен на беспрекословное выполнение указаний из центрального аппарата насчет ввода в эксплуатацию крупных объектов строительства, или вообще непроведение проверок в "политически целесообразных" случаях", - говорится в статье.

Ее авторы уверены, что реформирование разрешительной системы в строительстве - бесполезно, если не будет обеспечен механизм соблюдения новых норм и правил.

"Ну и еще вишенка на торте: угадайте, кто был руководителем задержанного инспектора? А его начальником до последнего был тот самый Тищенко Вадим Константинович, которым Кучер и Сергиенко "усилили" организованную преступную группу в центральном аппарате ГАСИ. Его сейчас перевели на должность в Департамент разрешительных процедур для воплощения в жизнь схемы "5 долларов за квадратный метр". Как известно из СМИ, реликтовый коррупционер Сергей Кучер, бывший топ-чиновник ГАСИ при Януковиче и автор схемы "5 долларов за метр", вернул себе руководство над инспекцией, которая якобы ликвидируется. А у динозавров, как известно, аппетит руководит умом, поэтому по всем звеньям включен турборежим этого коррупционного "пылесоса". За каждый документ, за каждый проверку должно что-то поступать в теневую копилку, ведь время идет, и неизвестно сколько еще продержится миф о ликвидации ГАСИ", - резюмируют СМИ.

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