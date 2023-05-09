Посол Пристайко про підготовку до контрнаступу: "Ми не росіяни, щоб кидати ЗСУ у м'ясорубку"

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Посол, відповідаючи на запитання про довгоочікуваний український весняний наступ зауважив, що він ще не розпочався, тому що "ми не росіяни" і українські збройні сили "намагаються підготуватися". За його словами, Київ хоче, щоб його війська вижили, а не "просто кинути їх у цю м'ясорубку" і повідомив, що російські солдати "тікають з передової" в очікуванні контрнаступу.

"Ми не скажемо їм, коли й де, тому що у нас тисячі кілометрів лінії фронту. Але є кілька напрямків, які вони вже розуміють - Кримський півострів, Кримський сухопутний міст є очевидним пунктом призначення для наших військ", - розповів посол.

Пристайко зазначив, що "рано чи пізно" російському народу "доведеться відкрити свій розум і побачити реальність".

"Злочинний лідер зараз є російським лідером", - сказав він.

Посол зауважив, що поруч з путіним на сьогоднішньому параді було менше іноземних лідерів, ніж раніше, і додав, що йому було "шкода бачити" на заході президента білорусі олександра лукашенка. За його словами, російський президент "повинен мобілізувати свій народ для нової хвилі війни".

"Тисячі молодих чоловіків і жінок йдуть воювати та помирати. Отже, він робить свою роботу, проблема в тому, що він не перемагає", - сказав Вадим Пристайко.

Доповнення

Промова російського диктатора володимира путіна - "гротескне збочення" та "спотворення історії", оцінили у Sky News з посиланням на аналіз редактора з міжнародних справ Домініка Вагорна його заяви на параді до 9 травня у москві. Вагорн зазначив, що це була та сама історія, якою путін "торгував протягом усієї цієї війни", що "росію атакують русофобські західні еліти", які нібито прагнуть скасувати результати Другої світової війни та дестабілізувати світовий порядок.

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