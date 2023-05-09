Промова путіна "гротескне збочення" та "спотворення історії" - Sky News
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Промова російського диктатора володимира путіна - "гротескне збочення" та "спотворення історії", оцінили у Sky News з посиланням на аналіз редактора з міжнародних справ Домініка Вагорна його заяви на параді до 9 травня у москві, пише УНН.
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"Ну, це було коротко, чи не так? Але це був класичний путін", - сказав Домінік Вагорн по завершенню промови путіна.
Він сказав, що це була та сама історія, якою путін "торгував протягом усієї цієї війни", що "росію атакують русофобські західні еліти", які нібито прагнуть скасувати результати Другої світової війни та дестабілізувати світовий порядок.
"Його історія полягає в тому, що росія продовжує добру справу Другої світової війни, і він і його пропагандисти вже деякий час говорять, що фактично Друга світова війна була росії проти решти, проти Заходу", - зазначив Домінік Вагорн.
"Вони навіть казали, що Захід створив нацистів", - додав він, назвавши це "гротескним збоченням і спотворенням історії".
"Але це лінія, які він пропонує тим, хто хоче в це вірити в російських державних ЗМІ, багато з яких вірять у це", - вказав експерт.
Нагадаємо
Повітряну частину параду 9 травня в москві скасували в останній момент. Парад тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси «Ярс», С-400 та «Іскандер-М».