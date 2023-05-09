Речь путина "гротескное извращение" и "искажение истории" - Sky News

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"Ну, это было коротко, не так ли? Но это был классический путин", - сказал Доминик Вагорн по завершению речи путина.

Он сказал, что это была та самая история, которой путин "торговал на протяжении всей этой войны", что "россию атакуют русофобские западные элиты", которые якобы стремятся отменить результаты Второй мировой войны и дестабилизировать мировой порядок.

"Его история заключается в том, что россия продолжает доброе дело Второй мировой войны, и он и его пропагандисты уже некоторое время говорят, что фактически Вторая мировая война была россии против остальных, против Запада", - отметил Доминик Вагорн.

"Они даже говорили, что Запад создал нацистов", - добавил он, назвав это "гротескным извращением и искажением истории".

"Но это линия, которую он предлагает тем, кто хочет в это верить в российских государственных СМИ, многие из которых верят в это", - указал эксперт.

Напомним

Воздушную часть парада 9 мая в москве отменили в последний момент. Парад длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М».