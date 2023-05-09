Посол Пристайко о подготовке к контрнаступлению: "Мы не россияне, чтобы бросать ВСУ в мясорубку"

Детали

Посол, отвечая на вопрос о долгожданном украинском весеннем наступлении заметил, что оно еще не началось, потому что "мы не русские" и украинские вооруженные силы "пытаются подготовиться". По его словам, Киев хочет, чтобы его войска выжили, а не "просто бросить их в эту мясорубку" и сообщил, что российские солдаты "бегут с передовой" в ожидании контрнаступления.

"Мы не скажем им, когда и где, потому что у нас тысячи километров линии фронта. Но есть несколько направлений, которые они уже понимают - Крымский полуостров, Крымский сухопутный мост является очевидным пунктом назначения для наших войск", - рассказал посол.

Пристайко отметил, что "рано или поздно" российскому народу "придется открыть свой разум и увидеть реальность".

"Преступный лидер сейчас является российским лидером", - сказал он.

Посол заметил, что рядом с путиным на сегодняшнем параде было меньше иностранных лидеров, чем раньше, и добавил, что ему было "жаль видеть" на мероприятии президента беларуси александра лукашенко. По его словам, российский президент "должен мобилизовать свой народ для новой волны".

"Тысячи молодых мужчин и женщин идут воевать и умирать. Значит, он делает свою работу, проблема в том, что он не побеждает", - сказал Вадим Пристайко.

Дополнение

Речь российского диктатора владимира путина - "гротескное извращение" и "искажение истории", оценили в Sky News со ссылкой на анализ редактора по международным делам Доминика Вагорна его заявления на параде к 9 мая в москве. Вагорн отметил, что это была та самая история, которой путин "торговал на протяжении всей этой войны", что "россию атакуют русофобские западные элиты", которые якобы стремятся отменить результаты Второй мировой войны и дестабилизировать мировой порядок.

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