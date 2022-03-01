Намагався зупинити ворога: під Сумами окупанти танками розчавили автомобіль з чоловіком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Сумській області окупанти розчавили авто з місцевим жителем, який намагався зупинити колону. Чоловік загинув на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
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Роменська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району Сумської області 47-річний місцевий житель Микола на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки. Окупанти переїхали автівку танками. Чоловік загинув на місці.
Нагадаємо
У Сумській області ЗСУ знищили базу російських військових за допомогою Байрактара - 96 танків, 20 систем залпового вогню "Град" і 8 заправщиків.