На Сумщині ЗСУ знищили 96 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Сумської області ЗСУ знищили базу російських військових за допомогою Байрактара - 96 танків, 20 систем залпового вогню "Град" і 8 заправщиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
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Біля села Куличка на Лебединщині Сумської області українські війська знищили базу військових Росії за допомогою Байрактара. Було знищено 96 танків, 20 систем залпового вогню "Град" і 8 заправщиків.
Цивільних в цьому районі не було.
Нагадаємо
У Сумській області працівники Національної поліції разом з територіальною обороною затримали вісім ворожих військовослужбовців віком від 20 до 30 років.