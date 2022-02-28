На Сумщині ЗСУ знищили 96 ворожих танків

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 23721 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 53356 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 67332 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 69835 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 99109 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 154421 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 170140 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213196 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200485 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187376 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 91012 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 89185 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 43971 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 83165 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 118877 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 118877 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 83166 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 245822 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 369278 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 625362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 81875 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 120793 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 146737 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 168007 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 180560 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

На Сумщині ЗСУ знищили 96 ворожих танків

На Сумщині ЗСУ знищили 96 ворожих танків

Київ • УНН

 • 139389 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Сумської області ЗСУ знищили базу російських військових за допомогою Байрактара - 96 танків, 20 систем залпового вогню "Град" і 8 заправщиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Біля села Куличка на Лебединщині Сумської області українські війська знищили базу військових Росії за допомогою Байрактара. Було знищено 96 танків, 20 систем залпового вогню "Град" і 8 заправщиків.

Цивільних в цьому районі не було.

Нагадаємо

У Сумській області працівники Національної поліції разом з територіальною обороною затримали вісім ворожих військовослужбовців віком від 20 до 30 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84