В Сумской области ВСУ уничтожили 96 вражеских танков
Киев • УНН
Киев. 28 Февраля. УНН. В Сумской области ВСУ уничтожили базу российских военных с помощью Байрактара - 96 танков, 20 систем залпового огня "Град" и 8 заправщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
Возле села Куличка на Лебединском районе Сумской области украинские войска уничтожили базу военных России за помощью Байрактара. Было уничтожено 96 танков, 20 систем залпового огня "Град" и 8 заправщиков.
Гражданского населения этом районе не было.
Напомним
В Сумской области сотрудники Национальной полиции вместе с территориальной обороной задержали восемь вражеских военнослужащих в возрасте от 20 до 30 лет.