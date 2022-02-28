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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Думали, що приїхали на навчання: на Сумщині затримали вісім окупантів

Думали, що приїхали на навчання: на Сумщині затримали вісім окупантів

Київ • УНН

 • 118937 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Сумській області працівники Національної поліції разом з територіальною обороною затримали вісім ворожих військовослужбовців віком від 20 до 30 років. Про це інформує поліція Сумської області, пише УНН.

Цитата

“Поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 ворожих військовослужбовців Затримали окупантів в одному із районів області”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголосили, що вороги своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчинені злочинів проти безпеки нашої держави.

Додамо

27 лютого в Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги окупанти не пропускали.

Сьогодні в Охтирці російські окупанти підірвали нафтобазу, після чого спалахнула пожежа.

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