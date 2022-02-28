Думали, що приїхали на навчання: на Сумщині затримали вісім окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Сумській області працівники Національної поліції разом з територіальною обороною затримали вісім ворожих військовослужбовців віком від 20 до 30 років. Про це інформує поліція Сумської області, пише УНН.
Цитата
“Поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 ворожих військовослужбовців Затримали окупантів в одному із районів області”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголосили, що вороги своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати.
Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчинені злочинів проти безпеки нашої держави.
Додамо
27 лютого в Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги окупанти не пропускали.
Сьогодні в Охтирці російські окупанти підірвали нафтобазу, після чого спалахнула пожежа.