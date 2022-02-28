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Думали, что приехали на учебу: в Сумской области задержали восемь оккупантов

Киев • УНН

 • 118935 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Сумской области сотрудники Национальной полиции вместе с территориальной обороной задержали восемь вражеских военнослужащих в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом информирует полиция Сумской области, пишет УНН.

Цитата

“Полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 вражеских военнослужащих задержали оккупантов в одном из районов области”, - говорится в сообщении.

Детали

Подчеркнули, что враги своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападавшим от 20 до 30 лет. По их словам, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступлений против безопасности нашего государства.

Добавим

27 февраля в Ахтырском районе в Сумской области российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи оккупанты не пропускали.

Сегодня в Ахтырке российские оккупанты взорвали нефтебазу, после чего вспыхнул пожар.

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