Пытался остановить врага: под Сумами оккупанты танками раздавили автомобиль с мужчиной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Сумской области оккупанты раздавили авто с местным жителем, который пытался остановить колонну. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Детали
Роменская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района Сумской области 47-летний местный житель Николай на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали машину танками. Мужчина погиб на месте.
Напомним
В Сумской области ВСУ уничтожили базу российских военных с помощью Байрактара - 96 танков, 20 систем залпового огня "Град" и 8 заправщиков.