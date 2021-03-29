Під офіс Президента принесли плакати "Ви забули про Свинарчуків"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Активісти принесли під офіс Президента Володимира Зеленського плакати - нагадування про "справу Свинарчуків", повідомляє УНН.
Деталі
Всього було три плаката, на яких написано: "Володимир Олександрович", "Поки ви забули про Свинарчуків", "Гізо Углава досі грабує НАБУ".
Ініціатори акції обурені, що влада не розслідує велику корупцію в Укроборонпромі.
Контекст
Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава допоміг "Свинарчукам" брати участь в тендерах Укроборонпрому, прибравши їх з "чорного списку" НАБУ.
Доповнення
У Раді зареєстрували законопрект, який, в разі ухвалення, дозволить Гізо Углаві зайняти крісло Артема Ситника.
У той же час Углава потрапив у черговий скандал, його пов'язують зі схемами в "Укрзалізниці" і непроцесуальними контактами з експравлінням держкомпанії Володимиром Жмаком та Іраклі Езугбая - колишніх підопічних Михайла Саакашвілі. Детально тут.