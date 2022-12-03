Під Мелітополем знову гучні вибухи - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під Мелітополем Запорізької області знову чути гучні вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров у суботу, 3 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти, вам ще не набридло палити? Кажуть, куріння вбиває. Жителі тимчасово окупованої Михайлівки Мелітопольського району повідомляють про гучні вибухи", - повідомив Федоров.
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З його слів, "детонує поблизу Плодородного, чутно автоматні черги".
Подробиці уточнюють.
Нагадаємо
На Запорізькому напрямку за 5 днів "відмінусували" 1,2 тис. окупантів.