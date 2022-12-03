Под Мелитополем снова громкие взрывы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Под Мелитополем Запорожской области снова слышны громкие взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров в субботу, 3 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах", - сообщил Федоров.
Детали
По его словам, "детонирует близ Плодородного, слышны автоматные очереди".
Подробности уточняют.
Напомним
На Запорожском направлении за 5 дней "отминусовали" 1,2 тыс. оккупантов.